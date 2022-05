Volley serie B, Stadium Mirandola in estasi: la A3 è realtà

Soltanto dieci anni fa lo scenario era totalmente diverso. Una tremenda scossa di terremoto aveva messo a dura prova l’Emilia e proprio Mirandola era stata una delle frazioni più colpita, non certo invece la grande passione degli abitanti, che non si sono mai arresi e hanno fortemente creduto di poter tornare alla normalità in tempi relativamente brevi. Lo sport non può che essere lo specchio di questo: lo Stadium, una squadra composta da giocatori giovani (12 su 14 totali provengono proprio dal settore giovanile), ma dalle grandi capacità, non ha fatto sconti andando a vincere anche il ritorno della finale dei playoff a San Giustino imponendosi al tie break (25-21, 21-25, 19-25, 25-21, 10-15) contro una Ermgroup che ha fatto di tutto per ribaltare il 3-0 patito all’andata, non riuscendovi. La festa dunque è tutta gialloblù: i mirandolesi, in oltre 50 anni di storia, la serie A non l’avevano mai vista e ce l’hanno fatta dunque, ironia della sorte, proprio nel decimo anniversario di una tragedia ancora viva nei ricordi di tutti ma che è stata fortunatamente messa alle spalle dalla tenacia di un popolo resiliente e determinato come detto a superare tutte le avversità, anche le più asperrime.

LA PARTITA – L’inizio è piuttosto equilibrato: i modenesi sbagliano qualche battuta di troppo, mentre dall’altra parte i centrali, ben serviti da Sitti, si dimostrano molto concreti. Si arriva così al 17 pari e successivamente sarà un turno al servizio dell’opposto Cipriani a determinare la vittoria del primo set da parte degli umbri (25-21).

La partita si mette sui binari giusti per i padroni di casa, che provano a spingere, ma devono fare i conti con un avversario che non vuole essere da meno. A suonare la carica è un turno al servizio di Scaglioni e alcuni muri di Riccardo Rustichelli, che segnano un allungo significativo (13-21). Completano l’opera Bellei e Ghelfi, che rispondono al tentativo dei biancoazzurri di rientrare in gara e chiudono sul 21-25.

San Giustino cerca di dare fondo alle energie rimaste, ma è tanta, troppa la voglia dello Stadium di chiudere il discorso. Verrà raggiunto il massimo vantaggio (22-11) ed il punto che varrà la serie A3 sarà messo a segno in pipe da Rustichelli.

Il match è virtualmente finito e Dall’Olio fa ruotare tutti gli effettivi: il quarto set finirà appannaggio della Ermgroup, mentre i mirandolesi, nient’affatto in vena di regali, vinceranno il tie break. Prima della giusta e sacrosanta festa.