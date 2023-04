Volley A3 playout: Mirandola è viva, la salvezza passa da gara 3 con Brugherio

Mirandola riapre la serie e onora il suo pubblico con un’eccellente prestazione tra le mura casalinghe. Vittoria contro Brugherio per 3-0 e una gara 3 fissata per domenica 23 aprile. I gialloblù tornano subito al lavoro per gara 3 in un match che si prospetta già infuocata.Abbiamo fatto un’ottima prestazione e siamo riusciti a fare tutto quello che ci eravamo detti.

"Ci siamo sicuramente meritati questo risultato in una partita che è stata più difficile di quello che il risultato lascia trasparire. L’obiettivo è ora ovviamente di vincere per la prima volta in trasferta e mantenerci la categoria" ha detto coach Princa.