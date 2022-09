Volley serie A3, allo Stadium Mirandola non riesce il bis contro Parma

Prosegue la marcia di avvicinamento dello Stadium Mirandola al prossimo campionato di serie A3, questa volta non in modo del tutto fortunato. Sabato scorso era in programma il replay del match contro la Wimore disputato e vinto al PalaRaschi, ma il bis ai ragazzi di Pupo Dall'Olio non è riuscito.

Questa volta si è replicato lo stesso risultato, ma a campi invertiti, con la formazione parmense che si è imposta per tre set ad uno. Sul risultato ha pesato la perdurante assenza di Francesco Ghelfi, oltre ad uno Stohr non al meglio della condizione ma capace comunque di andare a segno 20 volte. Un bottino sicuramente importante, che tuttavia non è stato sufficiente per evitare la sconfitta.

Malgrado il punteggio non favorevole i mirandolesi non hanno lesinato sforzi, andando a vincere abbastanza nettamente il primo set, patendo però l'organico incompleto negli altri tre, giocati comunque al massimo delle proprie possibilità (specie il secondo ed il quarto). Segno che l'adattamento alla nuova realtà procede nel modo dovuto.

IL TABELLINO

Stadium Pallavolo Mirandola-WiMORE Parma 1-3 (25-17, 21-25, 17-25, 21-25)

STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA: A.Dall’Olio 1, Gulinelli 9, Stohr 20, Bellei 10, R.Rustichelli 5, Caciagli 9, Angiolini (L), M.Rustichelli (L), G.Ghelfi, Dombrovski 5. N.e. Capua, Canossa, F.Ghelfi, Scaglioni. All.: F.Dall’Olio-Pinca

WiMORE PARMA: Chakravorti, Cuda 8, Rossatti 12, Reyes 8, Sesto 4, Fall 9, Cereda (L), Colangelo 1, Beltrami 6, Ferraguti 8, D.Codeluppi 1, Bussolari 1, Chirila 2, Zecca (L). All.: A.Codeluppi-Borghi