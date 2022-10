Volley A3, Dall'Olio sollevato dall'incarico di capo allenatore

Francesco Dall'Olio non è più il capo allenatore della Stadium Pallavolo Mirandola in serie A3. La società ha deciso di esonarare il tecnico che ha portato la squadra alla promozione dalla A2 alla A3 e affidare la squadra per ora al vice Andrea Pinca.

La squadra giocherà oggi, sabato 29 ottobre, a Savigliano in uno degli anticipi di giornata. La società ringrazia il tecnicno per l'impegno e la serietà profusi in questi due anni di collaborazione culminati con la storica promozione in serie A3 e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.