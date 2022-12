Volley A3, Mirandola perde con Fano ed è ultima da sola in classifica

Sconfitta netta che vale zero punti e per di più tie break per le altre due formazioni che erano a pari punti con lei. La Stadium Mirandola vive una decima giornata da incubo: ko 3-0 contro Fano e in un altro campo il tie break fra Monselice e San Donà (tutte e tre le squadre erano alla pari, 6 punti ognuna). Conclusione presto fatta: la squadra è ultima da sola in clasifica nel girone bianco di serie A3.

In tutti e tre i set c'è battaglia ma Mirandola non riesce mai intimorire la vice capolista. Il primo set finisce 25-17, il secondo 25-20 con Mirandola però a lottare un po di più stando in scia (17-16). Terzo set senza storia: 25-18.