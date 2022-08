Modena Volley, oltre 1.200 abbonamenti con prelazione. Partita la vendita libera

Continua con grande successo la campagna abbonamenti Modena Volley. Da sabato 5 agosto è iniziata la vendita libera delle tessere, ossia per i nuovi abbonamenti, che fino al 23 agosto incluso è possibile solo sul sito di Vivaticket oppure nei punti vendita (al PalaPanini dal 24 agosto).

La società si è detta fortemente entusiasta per le tessere vendute in prelazione, in tutto 1.200, numeri da pre Covid. "Il pubblico di Modena sta rispondendo in maniera eccezionale - ha commentato la presidente Giulia Gabana - il periodo non è dei più semplici a livello globale, ma mi riempie il cuore di gioia sapere di poter contare sempre sulla nostra colonna portante, il pubblico. Il progetto tecnico che abbiamo approntato, e di cui io sono estremamente orgogliosa, è piaciuto e ha convinto anche i nostri tifosi".