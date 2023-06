B1. Il Volley Modena annuncia il primo rinforzo per la stagione 2023-2024: è Elisa Lancellotti

Il dirigente Franco Cosmai era stato molto chiaro qualche giorno fa. Dopo aver riacquisito il titolo della Serie B1 di volley femminile, il Volley Modena avrebbe allestito una squadra ambiziosa per la stagione 2023-2024. Ebbene, le promesse si sono tradotte in fatti e il primo rinforzo è Elisa Lancellotti, dunque un pezzo da 90. È cresciuta pallavolisticamente nella Scuola di Pallavolo Anderlini prima di esordire tra le grandi e dare il via a una carriera che l’ha portata a conquistare quattro promozioni in Serie A2 con le maglie di Ravenna, Cadelbosco, Sassuolo e Montale con cui ha disputato anche l’ultima stagione nella seconda serie nazionale. Nel suo palmares anche una Coppa Italia di Serie A2 e due stagioni in Serie A1 con le maglie di Sassuolo e Forlì.

Queste le sue prime dichiarazioni da giocatrice gialloblu: “Quando Di Toma mi ha chiamato la cosa mi ha subito attratto molto. Con lui ho giocato diversi anni nelle giovanili e non solo, mi sono sempre trovata bene e sono contenta della chiamata. Mi è stato svelato il progetto da parte della società che ha una storia importante, con risultati di assoluto livello nei suoi anni d’oro e per questo ho accettato di provarci. Vogliamo disputare una buona annata e sono molto felice della fiducia riposta in me sia dal tecnico che dalla dirigenza”.

L’obiettivo è di primo livello: “Credo che il progetto sia abbastanza chiaro, la società ambisce a riportare la pallavolo di alto livello a Modena quindi ci impegneremo per fare bene. Io ho imparato con gli anni a non essere troppo scaramantica, ci impegneremo per cercare di centrare l’obiettivo prima possibile”.

Dalla prossima stagione Lancellotti si attende parecchio: “Sarà una stagione molto lunga ed in un anno possono succedere tante cose. La B1 nelle ultime stagioni è cresciuta di livello, ci sono sempre squadre che puntano a far bene o alla promozione. Ho visto in questi giorni le promozioni di Bologna e Volta Mantovana, ma anche il prossimo anno ci saranno avversarie attrezzate come loro, tutti si stanno rinforzando. Bisognerà cercare di mantenere alta la concentrazione e partire con la carica giusta”.

Infine, un accenno al gruppo con cui si troverà a lavorare: “Fare squadra, essere unite tra di noi credo rappresenti già la cosiddetta metà dell’opera. Quando si lavora e ci si trova bene in palestra e nell’ambiente andando verso un obiettivo comune è sicuramente un gran punto di partenza. Sono abbastanza convinta che già dalle prime settimane di preparazione riusciremo a creare un buon gruppo”.