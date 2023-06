Superlega, Modena Volley sfiora quasi 2.000 abbonamenti

Sono già 1,900 gli abbonamenti di Modena Volley sottoscritti ed è iniziata la vendita libera. Di questi 1.900 abbonamenti 1.700 sono stati rinnovi in prelazione a cui se ne sono aggiunte oltre 200 nella vendita libera iniziata in questi giorni.

Fra le novità di quest’anno la possibilità di sottoscrivere tessere Under 12 e Under 23 a prezzi ridotti, lo sconto del 10% sul rinnovo rispetto alla passata stagione e del 5% per i nuovi abbonati, la possibilità di pagare in rate senza interessi e una nuova divisione in settori del PalaPanini.

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti online sul sito Vivaticket.it o in tutti i punti vendita Vivaticket sul territorio nazionale, oppure al PalaPanini dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.