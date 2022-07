Superlega, Casadei è il nuovo direttore sportivo

Nell'estate di "riformazione" della società, tra i nomi nuovi c'è anche quello di Alberto Casadei, o meglio nuovo per il ruolo che va a ricoprire.

Casadei, dopo avere vinto tutto con Modena nel biennio 2015/2016 ha giocato a Civitanova per due stagioni per poi tornare a Modena come Responsabile della Modena Volley Academy, il network di società affiliate al Club. Dalla stagione 2022/2023 sarà il direttore sportivo della società.

"La nomina di Alberto non arriva a sorpresa, è un percorso che è stato preparato da tempo e sono molto felice che oggi questo percorso trovi la sua piena affermazione - ha detto Giulia Gabana, presidente di Modena Volley - Siamo riusciti a definire meglio la struttura societaria, in questo modo Andrea Sartoretti potrà dedicarsi pienamente alla Direzione Generale e Commerciale”.

"E' un grande orgoglio, un sogno da sempre e come tale lo affronto: con consapevolezza e rispetto di questa società che conosco da tanto tempo e profondamente. Metterò in campo tutta l’esperienza, la voglia di crescere e i valori maturati nell'ambiente della pallavolo - dichiara Alberto Casadei - Grazie a Giulia Gabana, a Michele Storci e alla società per la fiducia e grazie alle persone incontrate nel corso della mia carriera, tra le quali spiccano Catia Pedrini, Pietro Peia ed Eugenio Gollini, che mi hanno aiutato ad arrivare sin qui.

Voglio infine ringraziare Sarto, avere un maestro come lui non è scontato e so che il rapporto umano e professionale che ci lega mi sarà di aiuto e confronto quando necessario".

"Da quando sono arrivato nel 2012 - ha detto Andrea Sartoretti - Modena Volley è cresciuta esponenzialmente, sia in campo che fuori, e adesso siamo arrivati a un punto in cui la direzione generale e commerciale da un lato e quella sportiva dall'altro richiedono due figure professionali distinte per essere ricoperte con l'attenzione e la dedizione che meritano.

Sono molto felice che la scelta per la direzione sportiva sia ricaduta su Alberto, una persona dalle qualità umane e professionali fuori dal comune, a cui non farò mai mancare la mia vicinanza e la mia collaborazione in questa sua nuova veste".