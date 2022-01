Volley Cev Cup, l’andata degli ottavi in Francia è un ko per Modena: si interrompe la striscia di vittorie

La lunga striscia di vittorie si interrompe in Francia: il Modena Volley perde 3-1 nella sfida di andata degli ottavi di finale di Cev Cup contro Tours. La formazione di Giani dovrà vincere assolutamente con punteggio netto mercoledì prossimo, 19 gennaio, in casa e conquistare poi il golden sent per accedere ai quarti di finale.

“Non abbiamo compromesso niente, abbiamo la partita di ritorno con il golden set; - conferma il coach – abbiamo dato più spazio a giocatori che hanno giocato meno per farne rifiatare gli altri. Anche i giovani devono capire che sono sempre utili e non pensare che ci sono sempre gli altri a trascinare”.

Partono forte i transalpini che si portano sul 10-9, Modena aggancia per il 13-14, si porta sul 16-19 e chiude 22-25. Punto a punto nel secondo set (11-11 e poi 16-16), mette la freccia Tours che chiude 23-25. Modena è in vantaggio anche nel terzo set (14-18) e tocca il 20-22, quando Tours gira bene in battuta e ai vantaggi chiude 27-25. Tours si porta subito in vantaggio nel quarto set e vince 25-19.