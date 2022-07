Volley Modena, chi si rivede! Dopo 20 anni si ripresenta ai nastri di partenza della B1

Sotto la Ghirlandina è pronta a ripartire una delle società più gloriose del panorama pallavolistico femminile nazionale: dopo quasi 20 anni il Volley Modena si presenta ai nastri di partenza del campionato di B1 del prossimo autunno con grandi aspettative, tanti obiettivi e un progetto molto ambizioso. La storica società gialloblù, che nei primi anni 2000 ha conquistato uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Champions League, si sta preparando per il grande ritorno. Il progetto Volley Modena nasce dall’ambizione del Presidente Mirco Muzzioli, artefice in precedenza del progetto Volley Academy.

Il patron di Sanamed, dopo aver rilevato il titolo B1 del Rizzi Group Udine, ha contattato Ermanno Montanini, storica figura del Volley Modena, che ha provveduto alla riaffiliazione della vecchia società. L’obiettivo del rinato Volley Modena è chiaro: tornare nel massimo campionato nel minor tempo possibile. Per riuscirci, il progetto si concentrerà su un mix di giocatrici esperte in grado di supportare e aiutare nella loro crescita un gruppo di giovani promettenti. A condurre la squadra ci sarà una figura storica come Francesca Ferretti, leggenda del volley e ex di Modena e della Liu Jo.

Vincitrice in maglia azzurra della Coppa del Mondo nel 2007 e con un palmarès di assoluto rispetto, rivestirà il ruolo di team manager del Volley Modena, la cui guida a bordocampo sarà invece affidata a Marco Montaldi, allenatore della serie B2 e Under 18 regionale nelle passate due stagioni. Per quanto riguarda la squadra, l’allestimento del roster è già in atto e procede tra acquisti e conferme. I primi colpi riguardano gli arrivi della schiacciatrice Chiara Coccoli, del libero Anna Garavaglia dalla Igor Volley Novara, e di Giada Guarino, palleggiatrice proveniente dalla Nuova Trasimeno Castiglione del Lago, formazione di B2.

A queste si sono aggiunte poi Kraja Cristen, giovanissimo opposto lo scorso anno al Volley Academy Piacenza e il capitano Caterina Cigarini, centrale in arrivo da Trescore. In arrivo da Trescore anche Elisa Tonello, giovanissima banda che vanta già una stagione in A2 con il Club Italia e una nella massima serie, Federica Fiore, centrale che approda a Modena dopo una stagione al al Capo d’Orso Palau e Giorgia Boscani, a chiudere il reparto centrali. Contemporaneamente è confermata la promozione dalla formazione di Serie C di Chiara Martinato, schiacciatrice cresciuta nel settore giovanile gialloblù.

“Il nostro è un progetto certamente ambizioso – afferma Mirco Muzzioli – stiamo creando un gruppo di ragazze giovani e motivate che ci potranno dare grandi soddisfazioni. L’obiettivo è quello di riportare una storica società come il Volley Modena nella massima serie, e per farlo abbiamo scelto di ripartire da professionisti di grande valore che vadano a completare le figure sia dello staff tecnico, come la campionessa di volley Francesca Ferretti, sia dello staff dirigenziale”.