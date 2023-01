Volley Modena, Chiara Martinato presenta il match con Jesi: “Cariche per dare il massimo ed onorare la maglia”

Volley Modena-Pieralisi Jesi non può essere una semplice partita. Il campionato di B1 femminile di volley riparte nel weekend che comincerà fra 24 ore e nel girone D ci sarà una sfida che metterà in palio punti pesantissimi. Modena avrà l’occasione unica per riavvicinare una diretta concorrente per la salvezza, visto che i punti di distanza tra le due formazioni sono appena 4. Jesi ha terminato il 2022 in grande spolvero, dunque è un avversario da temere e rispettare.

A tal proposito, Chiara Martinato ha spiegato quali sono le sensazioni in vista del match in programma nella giornata di domani: ”Sicuramente la partita che andremo ad affrontare sabato sarà determinante per noi per avere più fiducia in noi stesse e per risollevare l’umore. Una vittoria sarebbe fondamentale per lasciarci alle spalle l’ultimo periodo non soddisfacente. In settimana ci stiamo allenando bene e stiamo studiando l’avversario. Cariche per dare il massimo ed onorare la maglia che indossiamo”.

Per l’occasione il Volley Modena sfoggerà le nuove divise ufficiali che sono state presentate nelle ultime ore e che hanno visto la collaborazione con Alle Tattoo. La speranza è che possano essere di buon auspicio, la classifica sorride ancora alle emiliane di coach Montaldi, l’impresa di salvarsi non è impossibile.