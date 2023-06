B1. Il Volley Modena continua a rinforzarsi: arriva in gialloblu anche Giulia Bozzoli

Giulia Bozzoli è una nuova giocatrice del Volley Modena: “Mi è piaciuto fin dall’inizio il progetto che mi è stato proposto dalla società per fare un campionato di Serie B1 con una squadra giovane e qualche giocatrice più esperta. Conosco l’allenatore, so che è molto bravo nella crescita delle giovani ed anche il fatto di avere in squadra con me l’alzatrice con cui ho giocato l’ultimo anno ha contribuito nella scelta. Con lei ho maturato nella stagione a Montale anche un bel rapporto fuori dal campo”.

Ha poi aggiunto: “So che non sarà un anno facile, ci aspetta un percorso abbastanza pesante perché in B1 ci sono tante squadre motivate alla ricerca del salto in A2 quindi noi dovremo metterci massimo impegno e concentrazione per fare un passo alla volta. Per quanto mi riguarda, poi, sono una modenese doc e non mi dispiacerebbe poter contribuire a riportare il Volley Modena a livelli importanti nel giro di qualche anno. Anche mia madre, Barbara Braghiroli, ha giocato in questa società e mi piacerebbe ripercorrere quello che ha fatto lei”.

Un accenno poi all’ultima stagione sfortunata con la Pallavolo Montale: “Nonostante gli alti e bassi il gruppo ha lottato sempre, fino all’ultimo, e pur non riuscendo a salvarci, è stato un anno in cui sono cresciuta vista l’esperienza di tante giocatrici in Serie A2 che mi hanno aiutato molto. Anche l’allenatore è stato importante per la mia crescita e sono certa che, come lo scorso anno, troverò qui al Volley Modena il gruppo giusto con cui fare squadra e poter continuare a crescere”.