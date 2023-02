Volley Coppa Cev, Modena fa sua l'andata dei quarti: battuta Lubiana

Buona l'andata. Il Modena Volley torna vittoriosa 1-3 da Lubiana e fa sua la gara di andata dei quarti di Coppa Cev. Dopo il pari 1-1 la formazione di coach Giani ha messo l'acceleratore, lottando nel finale di quarto set per chiudere la sfida. Fra due settimane al palaPanini si potrà fare di tutto tranne perdere nettamente per evitare la necessità del golden set.

Il primo set inizia in equilibrio (11-11), poi Modena, approfittando anch di alcuni errori di casa mette la freccia per il 12-17 e il set finisce a favore di Modena 18-25. Parte meglio Lubiana (5-1), che poi mette la freccia per il 15-7. Modena fatica a trovare il modo per ricucire ed è 19-12, finale 25-17.

Sono set a intermittenza, Modena ora va per il 7-11, Ngapeth e compagni tengono attiva la freccia per il 13-20 e finale 16-25. Il quarto set è il primo combattuto nel finale. All'inizio è Modena avanti per il 7-11 e poi 13-17. Lubiana non si arrende e ricue 20-22, ma la formazione di Giani è determinata e chiude 22-25.