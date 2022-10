Volley Modena, domani l’esordio in B1: al Guarini arriva la Tenaglia Altino

Nessun impegno da prendere per domani: sabato 8 ottobre 2022, alle 20:30, è la giornata che segna il debutto in campionato (B1 femminile) del Volley Modena. Non sarà un esordio semplice per le emiliane che dovranno subito vedersela con una delle favorite del girone D, l’abruzzese Tenaglia Altino. Al Guarini arriverà una formazione che lo scorso anno militava in Serie A2, dunque con una buona esperienza alle spalle.

Grazie a Barbara Fontanesi, in occasione del primo match casalingo si sta organizzando una iniziativa che renderà omaggio e porterà sul taraflex le ex giocatrici gialloblù che hanno fatto la storia di questa maglia: LEGENDS. Queste le parole di Fontanesi: "Legends non vuole essere un evento nostalgico ma il giusto riconoscimento ad atlete che hanno fatto la storia di questa società. Un passato che è un valore da raccontare alle giovani generazioni. Un passaggio di testimone che mi auguro possa dare la giusta spinta alle nostre atlete che stanno per iniziare una nuova stagione sportiva".