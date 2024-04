Modena fa il tifo per Giuseppe Panini nella Hall of Fame del volley mondiale

Sono state aperte lunedì 1° aprile e termineranno domenica 14, le votazioni online per i candidati ad entrare nella International Volleyball Hall of Fame (IVHF). Sono tre gli italiani in corsa per entrare nell’olimpo della pallavolo mondiale: Andrea Zorzi, Manuela Benelli e Giuseppe Panini. Andrea Zorzi, opposto azzurro e colonna portante della nazionale italiana e parte di quella “generazione dei fenomeni”, è candidato per il settore “indoor maschile”, mentre, la storica palleggiatrice azzurra Manuela Benelli è in corsa invece per la categoria “indoor femminile”.

Entrambi gli ex azzurri fanno parte della Hall Of Fame della pallavolo italiana. Giuseppe Panini, fondatore dell’attuale Modena Volley, è stato invece inserito nella categoria “Leader”. I risultati contribuiranno alla definizione della lista finale dalla quale la giuria internazionale selezionerà i nuovi membri, che verranno successivamente annunciati il prossimo 20 maggio. La cerimonia, come da tradizione, è in programma il 19 ottobre a Holyoke (Stati Uniti).