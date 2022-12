Superlega, Modena è fuori dalla Coppa Italia

Squadra in casa

Squadra in casa Modena

Fuori dalla Coppa Italia. Davanti al pubblico del PalaPanini il Modena Volley non strappa il pass per la semifinale e lo conquista invece Trento: finale 1-3. La formazione si impone nel primo set, lotta ai vantaggi nel secondo e cede alla distanza alla squadra di coach Lorenzetti.

Nel primo set l'equilibrio dura fino al 2 pari, poi Modena prova a scaldare il pubblico di casa mettendo la freccia per il 10-6. Il tabellone indica 18-11 e Trento non riesce a rientrare: 25-17.

Cambia la musica del secondo set, inizia meglio Trento (0-3) e Giani richiama i suoi. E' 8 pari dopo alcuni scambi, Trento scappa sull'11-4, Modena ricuce 18-19. Grande reazione modenese che dal 19-23 passa al 24 pari ed è battaglia fino al 26-28.

Il 3-0 iniziale manda in gas Modena, Trento però recupera e mette la freccia per il 9-13. Modena accorcia 17-19, sul 19-24 cancella tre palle set ma questa volta la rimonta non va: 22-25.

Grand equilibrio in tutto il quarto set (18-18). Nel finale Trento fa un parziale che vale 19-24 e il finale dice 20-25.