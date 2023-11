Superlega, troppa Lube per Modena: tutto finisce in tre set

Troppa Lube. Il Modena Volley si vede costretto a non far gioire i propri tifosi al PalaPanini: la sfida contro la Lube Civitanova, valevole per la sesta giornata di campionato, finisce 0-3. Una Modena che ha rincorso più volte e che ha provato in più occasioni a riaprire i giochi.

Il primo set si apre con un 3-6 che presto porta Petrella al time out; Juantorena a compagni accorciano 8-10 e poi pareggiano 19-19. La Lube però prepara un break che vale il 20-25.

Parte molto bene Modena (4-1), Civitanova impatta 6-6 ed è un confronto punto a punto fino a un altro break ospite (15-18). Nel finale Modena cede il passo e la Lube dilaga 19-25.

Nel terzo set l'equilibrio vale fino all'11 pari, poi è una Modena che ancora deve rincorrere trovandosi davanti una Lube molto più concreta (12-15). Petrella richiama ancora i suoi, ma il divario si allarga e l'ultimo finale dice 20-25.