Superlega, Modena cede alla Lube. Giuliani: "Serve tempo. Facciamo quello che si può"

"Il tempo ci è tiranno. Facciamo quello che si può, i ragazzi stanno dando tanto in allenamento". Un coach Giuliani che analizza la realtà dei fatti: nella sesta giornata di Superlega il Modena Volley cede alla Lube 3-0 (25-21, 27-25, 25-23) dopo tre set tutti combattuti, come forse mai accaduto nelle sconfitte.

I gialloblù iniziano la gara con il piede giusto, 5-7 con Sapozhkov e Juantorena protagonisti dopo i primi scambi. La Lube reagisce e con un parziale di sette punti a zero si porta avanti fino al 15-11, costringendo Giuliani a chiamare entrambi i timeout nel giro di pochi minuti. Modena prova a rientrare in corsa, ace di Davyskiba e timeout Civitanova sul 23-21. Nonostante gli ultimi tentativi dei canarini, i padroni di casa mantengono il controllo fino al definitivo 25-21 con cui si conclude il primo set a favore della formazione marchigiana.

In avvio di secondo parziale Rinaldi sostituisce Davyskiba, poi in campo anche Pinali al posto di Sapozhkov, e prevale l’equilibrio, due punti consecutivi di Juantorena e 9-9. Si prosegue con le due squadre a lottare su ogni palla, 15-16 con due ace di fila di Rinaldi e timeout Lube. L’ace di Bottolo riporta avanti Civitanova, 18-16 e timeout Modena. La battuta vincente di Sanguinetti regala un altro vantaggio ai gialloblù, 21-22. Si va avanti punto a punto, 23-24 e timeout Modena. Il muro di Lagumdzija su Juantorena conclude un set combattuto e tirato dall’inizio alla fine, 27-25 e 2-0 Lube.

Modena parte subito forte nel terzo parziale, 1-4 con Sanguinetti a segno. Così come successo nel precedente set, entrambe le squadre non mollano di un centimetro: 11-11 con Juantorena vincente in attacco. Si prosegue punto a punto, 145-16 con ace di Rinaldi e timeout Civitanova. Modena ci crede trascinata da un Rinaldi in continua crescita, 20-21 e altro timeout Lube. Il finale di set, ancora una volta combattutissimo ma condizionato dagli errori in battuta di Modena, regala la vittoria ai padroni di casa: 25-23 e 3-0.

Cucine Lube Civitanova-Valsa Group Modena 3-0 (25-21, 27-25, 25-23)

Cucine Lube Civitanova: De Cecco, Lagumdzija 14, Bottolo 7, Nikolov 12, Chinenyeze 5, Anzani 4, Balaso (L), Bisotto, Thelle, Diamantini, Yant. N.E.: Motzo, Larizza. All. Blengini.

Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 1, Sapozhkov 4, Juantorena 12, Davyskiba 8, Brehme 5, Sanguinetti 9, Federici (L), Rinaldi 11, Pinali G. 1, Boninfante, Stankovic. N.E.: Gollini, Sighinolfi, R. Pinali. All. Giuliani.