Superlega, Modena Volley a vuoto sul campo di Milano

Fa suo il primo set, lotta tantissimo nel secondo ma il pareggio vale la svolta della squadra avversaria. Nella quarta giornata di ritorno di Superlega il Modena Volley perde 3-1 contro la Powervolley Milano.

Inizia bene Modena (4-8), poi Milano recupera (9-10) e poi ancora Modena allunga per il 14-18. Si procede a strappi, il tabellone indica 17-19, si arriva fino al 21-22 e 23-23, il finale è di Modena: 23-25. Milano inizia 4-1 nel secondo set, Modena accorcia all'11-9, poi insegue ancora per il 15-10 ed è pausa per la squadra di Giani. La battaglia inizia sul 18 pari, e dal 24-24 è battaglia fino al 30-28 per i padroni di casa.

Il terzo set è un punto a punto (10-10), Milano piazza un grande break dal 10-10 al 19-11 e la pausa di Giani ha poco effetto. Il set è a senso unico: 25-18. Punto a punto anche nel quarto set fino al 14 pari. Milano prova l'allungo per il 16-14, Modena sta lì per provare a riapire i conti ma le speranze si spengono dopo il 20-19, Milano corre e chiude 25-21.