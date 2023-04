Superlega playoff quinto posto: l'esordio di Modena è un ko con Monza

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley

Si era lasciato il palaPanini con una sconfitta dolorosa o il ritorno non è dei migliori. Inizia in salita il playoff quinto posto per il Modena Volley: nella prima giornata è ko 2-3 contro Monza. La formazione di Giani, sotto nei primi due set, è riuscita a riportare la gara sui binari giusti, salvo poi cadere nel set corto.

Il primo set è all'insegna del punto a punto con le due squadre a darsi il cambio nei break. Sul 20 pari Monza si porta avanti per il 21-24, Ngapeth e compagni annullano due palle set, cedono 23-25. Fino al 12 è equilibrato anche il secondo set, poi Monza mette la freccia con un piccolo break (13-16). Il set sfugge ai modenesi: 19-25.

Di nuovo equilibrio fino al 14 pari, Modena prova a riaprire i giochi con fatica (17-16), poi allunga 20-16, Monza di nuovo sotto 22-21, finale 25-23. Combattuto il quarto set, con Monza che prova a mettere il sigillo e Modena che sta lì (17-17). Parità 22-22, finale 25-22 e tie break. Nel quinto set Modena ci prova fino all'11 pari poi si ferma e Monza fa festa 11-15.