Superlega, Modena va ko a casa di Taranto che centra la salvezza. De Rezende: "No mollare di testa"

"Noi sapevamo che cosa Taranto si stava giocando; Taranto è fatta di grandi giocatori, esperti e con il sangue negli occhi da che ha toccato il campo. Noi abbiamo mollato di testa, non è inaspettato quello che ha fatto Taranto, non possiamo noi fare così. Nimir? Non possiamo avere alibi, dobbiamo avere testa, anche nelle giornate in cui non sei tecnicamente brillante". Fa una analisi precisa Bruno De Rezende: la sua Modena Volley si è arresa 3-1 a casa della Prisma Gioiella Taranto.

La formazione pugliese non ha solo messo da parte tre punti, ma ha raggiunto, con una giornata di anticipo, la salvezza in Superlega. La formazione di Giani, prima di Nimir Abdel Aziz per un infortunio rimediato lo scorso mercoledì 9 marzo con Ravenna, ha reagito soltanto nel terzo set, lasciando poi il palco tutto a Taranto.

Dopo un equilibrio in avvio i pugliesi siglano il 15-10 e Giani chiama la pausa. Modena accorcia al 21-18, ma Taranto ci rede e chiude 25-21. Diversa la musica nel secondo set con Modena che prova subito a impattare la sfida (8-13). Taranto accorcia 11-13, ma gli uomini di Giani riescono a gestire il divario (11-15). Contrattacco di casa ed è parità 20-20. Taranto sorpassa, Modena pareggia 23-23, ma gli ultimi due punti sono di casa.

Modena è spalle al muro, parte fortissimo (0-6) e questo si fa sentire in casa Gioiella che prova a ricucire (6-7), senza mai però mettere la freccia (12-17). Modena crea il divario e chiude 17-25. Nel quarto set sono ancora sei punti in fila ma stavolta dei padroni di casa (6-0), Modena ci prova ma il tabellone dice 11-6 e Taranto fa voce grossa fino alla fine: 25-19.

Gioiella Prisma Taranto: Falaschi 2, De Barros Ferreira 15, Di Martino 11, Stefani 20, Randazzo 20, Alletti 8, Pochini (L), Laurenzano (L), Dosanjh 0, Gironi 1. N.E. Freimanis, Sabbi. All. Di Pinto.

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 4, Ngapeth E. 16, Mazzone 8, Sala 1, Leal 20, Stankovic 2, Sanguinetti 4, Van Garderen 8, Gollini (L), Rossini (L). N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.