Il Volley Modena non si nasconde e vuole puntare ai play-off per la Serie A

Annunciate le prime conferme di Elisa Lancellotti, Giulia Bozzoli e Camilla Gerosa, in casa Volley Modena è tempo di pensare anche ai nuovi arrivi che andranno a completare il roster in vista di una stagione 2024/25 dove l’ambizione è quella di alzare ulteriormente l’asticella dopo il quarto posto nel girone C della Serie B1. A tal proposito la dirigenza modenese ha deciso di partire dal ruolo di opposto ingaggiando Federica Nonnati, punto di forza del Miovolley di Gossolengo che aveva a lungo trascinato nelle posizioni di vertice del campionato prima di doversi fermare a causa di problemi fisici ora superati.

Classe 1999 nativa di Pescara, la Nonnati si è messa in luce con la locale società dell’Antoniana Volley prima di spiccare il volo verso la Serie B1 con Altino nel campionato 2018/19. Le due stagioni successive l’hanno vista salire ulteriormente fino alla Serie A2 con le maglie di Macerata e Marsala per poi tornare nella terza serie nazionale con Libellula Volley, Padova e nell’ultimo campionato Miovolley.

“Ho sensazioni positive e l’obiettivo è ovviamente quello di far bene – ha dichiarato la nuova opposta modenese a caldo –. Ho avuto modo di affrontare il Volley Modena in stagione e ho avuto ottime impressioni sia sulla società che sull’allenatore, penso che avremo modo di dimostrare e far vedere tante cose al pubblico nel prossimo campionato”. Le ambizioni per il 2024/25: “La squadra durante la stagione ha fatto uno switch non indifferente, mentre per quanto mi riguarda ho fatto il mio fino a che ho potuto giocare poi mi sono dovuta fermare e ora la voglia di ricominciare è immensa. Ho voglia di fare bene e di farlo qui con Modena, non mi spaventano le ambizioni e, anzi, mi gasano ancora di più. Sono molto fiduciosa”.