C’è già un po’ di Modena alle Olimpiadi di Parigi: Valentina Gottardi si qualifica ai Giochi

Un quarto posto che vale le Olimpiadi. La modenese Valentina Gottardi e Marta Menegatti hanno ottenuto il pass per Parigi 2024 nonostante la sconfitta nella finalina del secondo torneo Elite 16 del Beach Pro Tour. In Messico le due atlete sono state superate 2-1 (20-22, 23-21, 23-25) dalle brasiliane Carol-Barbara, al termine di una gara molto intensa e che ha regalato tanto spettacolo.

Il quarto ottenuto nel torneo messicano ha permesso alle azzurre di conquistare altri punti importanti in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le brasiliane si confermano avversario ostico per le azzurre; Marta e Valentina sono riuscite a batterle in una sola occasione (quarti di finale dell’Elite 16 di Parigi 2023). In questa gara le azzurre, nonostante la sconfitta finale, hanno mostrato un altissimo livello di beach volley.

Le avversarie brasiliane, invece, sono state maggiormente incisive nei momenti clou del match. Questo il commento di Valentina sui social al termine della manifestazione: “Sono davvero orgogliosa di come abbiamo lottato fino alla fine e anche se non siamo riusciti a salire sul podio abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti. Grazie a tutti coloro che hanno fatto il tifo per noi!”.