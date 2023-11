Modena-Perugia e quel set da quasi 100 punti: il record resiste dal 2002

Coma amava ricordare il velocista americano Carl Lewis, le medaglie restano mentre i record passano. Tutto vero, ma c’è un primato che resiste allo scorrere del tempo, invecchia ma conserva il suo fascino di una pallavolo che sembra lontanissima dai giorni nostri. Si tratta del set con il punteggio più elevato in assoluto per quel che riguarda la Serie A del volley femminile. Per rispolverarlo bisogna tornare indietro di quasi 22 anni, per la precisione al 3 febbraio del 2002. Si giocava quel giorno la quattordicesima giornata del campionato di A1 e al PalaPanini era in programma il big match tra le padrone di casa dell’Edison Modena e la Despar Perugia. Il match terminò 3-1 per le emiliane e fu il quarto set a entrare nella storia.

Sul 2-1 per Modena, infatti, le ospiti fecero di tutto per prolungare la partita al tie-break e ne venne fuori un parziale infinito. Alla fine la spuntò l’Edison con il punteggio monstre di 48-46, ben 94 punti complessivi. La squadra di casa riuscì a chiudere così l’incontro in proprio favore, anche se la frazione di gioco durò quasi tre quarti d’ora. D’altronde, si sfidarono due formazioni di tutto rispetto che ambivano entrambe allo scudetto. Modena, guidata in panchina da Jenny Lang Ping, poteva annoverare giocatrici come Manuela Leggeri, Tony Zetova, Yong Mei Wu, Neli Marinova, Angelina Grün e Yin Yin.

Dopo il secondo posto nella regular season, a due sole lunghezze dalle future campionesse d’Italia di Bergamo, la squadra capitolò a sorpresa nei quarti dei play-off, arrendendosi in due partite al Vicenza. Perugia, invece, era guidata da un modenese DOC come Massimo Barbolini e si affidava a Paola Croce, Dorota Swieniewicz, irina Kirillova, Elisabetta Gillioli, Tai Aguero ed Elena Chebukina. Tra l’altro in panchina c’erano futuri talenti come Chiara Arcangeli e Francesca Ferretti. Il quarto posto in classifica valse i play-off contro Ravenna, vinti agevolmente, e la sconfitta nella semifinale con Bergamo.

Il record resiste da oltre due decenni, ma quel set infinito avrebbe potuto non esistere. Perugia era infatti in vantaggio 24-23 e non fu in grado di mettere a frutto il set point utile per il tie-break. Grazie a una inarrestabile Zetova, capace di annullare undici palle set e di inventarne 12 per le proprie compagne, i tifosi tirarono un sospiro di sollievo grazie al punto decisivo di Grün. Mai più nessuno si è avvicinato a numeri del genere, il secondo set più lungo del volley femminile è il 45-43 della semifinale di Supercoppa tra Perugia e Novara, mentre quello più recente risale al 2020 (il 42-40 della Pool Salvezza di A2 tra Olimpia Teodora Ravenna e Cus Torino).