Superlega al via i playoff: il primo ostacolo di Modena è Piacenza

Il primo ostacolo del Volley Modena si chiama Piacenza. Al via questo fine settimana i quarti di finale di Superlega che assegneranno lo scudetto e la formazione di Giani si trova davanti la squadra che ha da poco conquistato la Coppa Italia e che per un soffio non si è aggiudicata la finalissima di Cev Cup che avrebbe visto in campo proprio le due formazioni italiane.

Sfida al meglio delle cinque gare come sarà ache per semifinale e finale. Il primo appuntamento è a Modena domenica 19 alle 18, gara 2 a Piacenza mercoledì 22 alle 20.30, gara 3 domenica 26 a Modena (orario da definire in base alla diretta di RaiSport). Eventuali gare 4 e 5 domenica 2 aprile a Piacenza alle 18 e sabato 8 aprile a Modena alle 18. Chi vince se la vede con la vincente fra Monza e Trento.

Le escluse dai quarti rientreranno nel girone dei playoff quinto posto insieme a chi vincerà il triangolare preliminare fra Padova, Cisterna e Taranto.