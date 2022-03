Superlega playoff, Modena risponde "presente": gara 1 contro Milano è tutta sua

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley

"Presente". E' questa la risposta del Modena Volley in gara 1 playoff dei quarti di finale. La formazione di Giani si impone 3-0 fra le mura di casa contro Milano e ora dovrà fare il bis fra una settimana esatta per conquistare la semifinale.

Un risultato che per i modenesi, che ha già ritrovato Nimir Abdel Aziz, doveva essere quasi un obbligo, dato che si tratta dell'ultimo e unico trofeo cui la formazione può ambire.

Il primo set è quasi perfetto per Modena: Milano rimane in partita fino al 2-2, poi per il 6-4, Modena decide di mettere la freccia e scappa prima sul 14-9 e poi sul 20-11; il primo finale dice 25-13.

Diversa la musica del secondo set. Modena parte bene (3-1), Milano pareggia 5-5 e prova anche a mettere la freccai ed è fase di punto a punto fino all'11-11. Moena sigla il 12-11, Milano accorcia di nuovo e sorpassa (17-19). Diversamente da altre occasione Modena è concreta e determinata, fa tremare i tifosi fino al 19 pari e poi mette di nuovo la freccia, quella finale: 25-22.

Simile il terzo set con Modena avanti 7-5 e poi sotto 12-15. Milano in tutti i modi prova a riaprire, ma Modena è in partita e scappa sul 23-20, parziale che però non chiude il set. Milano accorcia 24-23, Modena però chiude: 25-23.