Superlega playoff, Modena è spalle al muro con Trento ma Rinaldi dà la carica

Spalle al muro, ma con una gara 2 che ha dato grande fiducia e come sempre è il campo a decidere. Si gioca domani, domenica 17 marzo alle 17, gara 3 dei quarti di finale scudetto di Superlega fra Trento e Modena e la prima è avanti 2-0 nella serie. La formazione di Giuliani, già rinnovato per le prossime due stagioni, ha perso in modo netto gara 1 e gara 2 al tie break sfiorando il colpaccio.

A lanciare la carica è lo schiacciatore Tommaso Rinaldi: "Siamo convinti delle nostre possibilità e si è visto in gara 2. Sicuramente la sconfitta è stata una botta ma ci siamo ripresi, stiamo lavorando molto per migliorare le cose che non ci sono venute bene e domenica andremo lì per giocarcela. Siamo stati bene in campo, ma la partita è stata decisa da poche azioni, questo è lo sport. È stato bello avere il pubblico del PalaPanini così carico e dalla nostra, ci hanno dato una mano importante e se siamo arrivati a un passo dalla vittoria è stato anche grazie ai nostri tifosi. Il nostro obiettivo è riportare la serie al PalaPanini, vincere domenica a Trento ci darebbe la possibilità di giocare di nuovo in casa e ritrovare il nostro grande pubblico".