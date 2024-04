Superlega, Bruninho saluta Modena: "È arrivato il giorno di partire. Gratitudine eterna"

"È arrivato il giorno di partire. E porto tutto di bello che ho vissuto qua. In primis a tutte le persone e tifosi di Modena. Grazie di tutto il sostegno e amor anche nei momenti difficili. Grazie a tutti i miei compagni che porto nel cuore, staff e società per essere stati sempre insieme, e lottando, anche in una stagione difficile come questa. Lo sport è così e bisogna ripartire. Vi Voglio bene. Ci vediamo presto". Come ha scritto sul suo profilo Instagram è arrivato il giorno dei saluti Bruno De Rezende, il palleggiatore e capitano del Modena Volley: dopo otto anni in maglia gialloblu per lui è previsto il ritorno a casa, in Brasile.

Un "Ci vediamo presto" che lascia ben sperare per tutta la città: Bruno infatti già nell'ultimo match casalingo dello scorso 17 aprile aveva dichiarato che in futuro, gli piacerebbe collaborare con la società: "Ora ho ancora qualcosa da fare in campo, ma sono sicuro che in futuro le nostre strade potranno continaure vicine. Modena è la mia seconda casa. Vincere è stato bello, ma ricevere l'affetto e l'amore dei modenesi non ha prezzo e va oltre. Qui a Modean sono maturato. Avrò sempre una gratitudine eterna".