Modena “serbatoio" delle Nazionali Giovanili di volley: l’eccellenza della Moma Anderlini

Prosegue l'avventura in maglia azzurra di tre delle giocatrici più significative della Moma Anderlini, Stella Cornelli, Asia Spaziano e Martina Susio. Sono state infatti convocate per un nuovo collegiale con la Nazionale Pre Juniores Under 18, un vero e proprio orgoglio per tutta la pallavolo modenese. La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Tecnico Federale Michele Fanni, ha convocato appunto le giovanissime atlete, assieme ad altre 14 provenienti da tutta Italia, per un collegiale che si svolgerà a Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) dal 15 al 25 giugno in vista dei Campionati Europei di categoria che prenderanno il via il 1° luglio in Romania.

Questo il commento della Moma Anderlini tramite i propri canali ufficiali: “Complimenti alle nostre Stella, Asia e Martina, a Coach Roberta Maioli, al suo secondo Pietro Rigolon, a tutto lo staff di tecnici e dirigenti che le segue ogni giorno in palestra ed al Direttore Sportivo del Settore Femminile Eccellenza Simone Gualtieri”.