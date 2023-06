Volley, "nasce" il Modena Volley Settore Giovanile

Cambio di denominazione e soprattutto di prospettiva per il settore giovanile gialloblù: il VGModena Volley prende il nome di Modena Volley Settore Giovanile, un passaggio che avvicina ulteriormente il mondo di bambini e ragazzi gialloblù a quello della prima squadra in una sinergia di intenti che si fa ancora più forte, con uno sguardo attento al presente e al futuro.

Queste le parole del direttore organizzativo del settore giovanile, Manuel Armaroli: "Si tratta di un cambio di prospettiva, ma non di metodologia. Non ci sono rivoluzioni, è un ulteriore avvicinamento alla realtà della prima squadra. Lo staff delle giovanili rimarrà lo stesso così come la sua filosofia e il suo lavoro quotidiano. Il rapporto tra il nostro staff e quello della Serie A, soprattutto nella persona di Fabio Donadio, sarà ancora più stretto e paritario. L’interesse nel giovanile da parte di Modena Volley è sempre crescente e questo ulteriore step ci permetterà di avvicinarci ancora di più".

"L’interesse di Modena Volley verso le squadre giovanili è altissimo – aggiunge il responsabile del settore giovanile Fabio Donadio – e l’attenzione che poniamo nella loro crescita è tanta a partire dai piccoli dei centri di avviamento. Con questo cambio di prospettiva avvicineremo ulteriormente i giocatori e lo staff della prima squadra alle squadre dei più giovani, con le figure di Manuel Armaroli e del Direttore Tecnico del Settore giovanile Emiliano Ferrari che rimangono punti di riferimento per noi, per i ragazzi e per i loro genitori".