Volley Modena, uno splendido 4° posto in B1 con qualche rimpianto

In ambito sportivo il quarto posto viene spesso visto con diffidenza, in particolare quando bisogna fare i conti con un podio. È il classico piazzamento che dà diritto alla poco ambita “medaglia di legno”, ma ci sono quarti posti e…quarti posti. Quello conquistato dal Volley Modena nel campionato 2023-2024 di B1 femminile è un risultato di grande rilievo, un risultato importante dopo la difficile ultima annata che era terminata con la retrocessione.

Stavolta le ragazze di coach Federico Di Toma hanno dimostrato di poter affrontare senza problemi la terza categoria nazionale, con una salvezza conquistata con largo anticipo e persino qualche rimpianto in chiave play-off. C’è subito da dire che la promozione in A2 non era nei programmi del club gialloblù, ma dopo aver visto la classifica finale del girone C (quello in cui era inserito in Volley Modena) e l’inizio della stessa squadra si possono immaginare anche altri scenari.

Procediamo con ordine. Modena è arrivata quarta grazie ai 43 punti conquistati nelle 24 partite disputate. Il terzo posto, quello che avrebbe garantito l’accesso ai play-off promozione, è rimasto distante 8 lunghezze (il Rubiera ha totalizzato 51 punti), una differenza che potrebbe essersi creata a causa dell’avvio incerto delle emiliane. Nonostante i tanti punti realizzati, infatti, il Volley Modena ha perso le prime tre gare con altrettanti 0-3, per l’appunto i nove punti che avrebbero fatto comodo per un eventuale piazzamento play-off. Rimane comunque un girone di ritorno di grande spessore.

Dopo i 17 punti al giro di boa (6 vittorie e 6 ko) per il momentaneo ottavo posto, le modenesi hanno scalato una posizione dopo l’altra raggranellando altri 26 punti grazie a 8 successi e 4 sconfitte. Il tutto è stato impreziosito dalle cinque affermazioni di fila che hanno certificato l’ottima preparazione atletica della squadra, capace di dar vita a un rush finale a dir poco entusiasmante.