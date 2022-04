Superlega, squalifica ridotta a due giornate per Leal: assente in gara 3

Riduzione della pena da quattro a due giornate. Questa la decisione della giustizia sportiva in merito alla pena inflitta a Yoandy Leal dopo gara 1 di semifinale scudetto contro Perugia. Il giocatore di Modena, che era comunque partito per l'Umbria in attesa del responso del tribunale, salterà quindo la gara di stasera, 20 aprile, ma sarà a disposizione di coach Giani domenica 24 per gara 4.

Intanto Perugia ha emanato una nota stampa in cui dichiara che valuterà eventuali azioni per le "strumentali, gravissime e fantasiose accuse di “provocazioni razziste” rivolte da alcuni tesserati della società Modena Volley, in diverse sedi, nei confronti del campione Dragan Travica, esprime la massima solidarietà al proprio giocatore. La storia personale e professionale di Dragan non solo non può ammettere illazioni del genere, ma per limpidità ed estrema correttezza si pone agli esatti antipodi del razzismo: dunque, risulta inammissibile che Dragan debba subire processi mediatici e gravi offese e minacce nei social per fatti cui è del tutto estraneo e che sono solo ed unicamente il parto della fervida fantasia di chi se li è inventati di sana pianta, solo per giustificare la scorrettezza del proprio operato; - si legge nel comunicato - accuse sconvolgenti del genere, così lontane dalla realtà, non possono essere ammesse e meritano la più ferma opposizione. Preme sottolineare che anche nel comunicato ufficiale n. 9 in data odierna della corte sportiva di appello si è voluto testualmente sottolineare che '... dall’esame della documentazione acquisita, nessuna prova è comunque emersa, né è stata fornita dai ricorrenti, sulla presunta offesa razziale che sarebbe stata posta in essere, da parte dell’avversario (Travica, ndr) nei confronti del reclamante (Leal, ndr)', essendo legata la riduzione della sanzione già inflitta al giocatore Leal a questioni che nulla hanno a che vedere con le offese razziste, difatti escluse dal giudicante".