Volley Supercoppa, Modena chiude al quarto posto: ko con Trento

La finalina se la aggiudica Trento. Il Modena Volley chiude al quarto posto la Supercoppa 2022 perdendo a Cagliari per 3-1 e dopo un terzo set che sembrava interminabile.

Nella prima frazione di gioco la squadra di Giani non sembra trovare un gioco fluido, sta in partita per i primissimi punti (3-3), poi si fa sorpassare totalmente da Trento che chiude in modo netto 14-25. Il secondo set vede ancora primeggiare Trento, ma le distanze sono decisamente più ravvicinate (18-14). Modena pareggia 21-21 e il finale è suo.

Il terzo set è un lunghissimo punto a punto, sul 24-24 è Trento ad avere le palle set, Modena le annulla di continuo, ha una possibilità sul 28-29, ma Trento pareggia di nuovo e vince 31-33. Il quarto set è molto simile al primo, le distanze anche in questo caso non sono così abissali ma Trento è brava a rimanere in testa: 18-25.

Valsa Group Modena - Trentino Volley 1-3 (14-25, 25-23, 31-33, 18-25)

Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 2, Lagumdzija 2, Rinaldi 9, Pope 10, Stankovic 12, Sanguinetti 5, Gollini (L), Sala 12, Ngapeth 1, Marechal 4, Salsi 1, Rossini (L). N.E. Krick, Bossi. All. Giani.

Trentino Volley: Sbertoli 5, Nelli 25, Dzavoronok 17, Cavuto 17, Lisinac 1, D'Heer 9, Pace (L), Laurenzano, Lavia, Podrascanin 2, Berger (L). N.E. Kaziyski, Michieletto, Depalma. All. Lorenzetti.