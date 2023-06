Juniore League, Modena Volley chiude al sesto posto

Sesto posto. L'esperienza in Junior League del Modena Volley si chiude al sesto posto su 10 formazioni dopo una sconfitta 3-1 contro la Lube. La formazione gialloblù allenata da Andrea Asta aveva cominciato il torneo con due sconfitte per 3-1 contro Pallavolo Padova e Gamma Chimica Brugherio, a cui sono seguiti i successi contro Emma Villas Aubay Siena per 3-0 e Sir Safety Susa Perugia per 3-1. La vittoria del torneo è andata alla Vero Volley Monza, che in finale contro Gamma Chimica Brugherio ha avuto la meglio per 3-1.

Queste le parole dell’allenatore: "La Junior League è il torneo giovanile più importante d’Italia. Permettendo alle squadre di inserire giocatori Under 20 e non solo Under 19 si dà vita a una competizione con atleti che hanno già avuto esperienze in Superlega, Serie A2 o A3. Sapevamo che non sarebbe stato facile, dal punto di vista anagrafico la nostra era una delle squadre più giovani in assoluto. Questa esperienza ha visto crescere i ragazzi nel corso del torneo, non siamo partiti bene ma gara dopo gara abbiamo alzato il livello. La finale per il quinto posto contro la Lube Civitanova è stata tirata fino al terzo set, nell’ultimo parziale abbiamo pagato la mancanza di energie fisiche. Sono molto contento di come hanno affrontato questo torneo i ragazzi, abbiamo preso il massimo da questa esperienza soprattutto in termini di crescita di squadra".