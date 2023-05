Volley Modena, è ufficiale: la società gialloblu riparte dalla Serie B1

Il Volley Modena ASD comunica di aver acquisito nella giornata odierna il titolo del campionato nazionale femminile di Serie B1 dalla società Virtus Biella (Girone A). La società gialloblù, quindi, è pronta per ripartire alla grande per quel che riguarda la stagione 2023/2024, apprestandosi ad affrontare un campionato tosto ed impegnativo come quello della Serie B1 appunto.

Da parte del club modenese è certo del fatto che staff, giocatrici e dirigenti daranno il massimo per poter garantire una continuità progettuale degna del Volley Modena, in particolare dopo la retrocessione di quest’anno con l’ultimo posto nel girone D. Di seguito le parole del dirigente canarino Franco Cosmai: “Siamo molto contenti di avere riacquisito il titolo di B1 e speriamo di poterci togliere delle belle soddisfazioni. Parallelamente all’acquisizione del titolo, stiamo allestendo una squadra ambiziosa per la stagione: presto arriveranno i primi annunci tra conferme e novità”.