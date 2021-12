Modena Volley che rimonta a Cisterna: vittoria al tie break. Giani: “Conto mettere giù l’ultima palla”

Totalmente spalle al muro, brava a rimontare e conquistare due punti. Il Modena Volley si impone a casa della Top Volley Cisterna 2-3 (27-25; 25-19; 18-25; 18-25; 11-15). “Siamo così, quello che conta è mettere giù l’ultima palla, - ha detto in intervista il tecnico Andrea Giani – questo campionato ha dimostrato che le partite non sono mai le stesse, quando giochi sotto le tue potenzialità e gli altri fanno meglio diventa difficile. Dopo i due sei ci siamo rimboccati, non siamo stati belli, ma abbiamo chiuso punti importanti. La pallavolo è questa, ricostruirti da partite in cui non sei perfetto”.

Il primo set profuma di battaglia con entrambe le formazioni a darsi spesso e volentieri il cambio al comando e senza mai essere avanti di più di due lunghezze. L’avvio è per i padroni di casa (7-5), Modena pareggia 11-11 e va avanti 12-13, ma è ancora Cisterna a condurre (16-14). I cambi sono continui, sul 23-23 Modena spreca due occasioni di chiudere e la terza invece è a favore di Cisterna che chiude 27-25.

Diversa la situazione del secondo set, Modena fatica a trovare ritmo, Cisterna invece è in partita e dopo il 2-2 iniziale arriva un parziale di casa che vale il 6-2 e un vantaggio che dura fino alla fine senza troppa preoccupazione (25-19).

Terzo set uguale e opposto al secondo, coach Giani chiede la reazione ai suoi e arriva (2-4), anche nel terzo set si tocca il 2-6 che vale il vantaggio fino alla fine. Più combattuto il quarto set, le due squadre tornano a darsi battaglia con cambi di comando e con poca distanza (7-8; poi 14-15). Cisterna prova a chiudere ma arriva fino al 18 pari, poi è Modena a imporsi con un netto parziale di 0-7. Terzo set con poca storia: Cisterna regge fino al 4-6, poi Modena prende il largo.