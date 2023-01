Superlega, Modena tre punti per iniziare l'anno: battuta la Lube

Inizia bene l'anno per il Modena Volley: davanti a 4mila e più tifosi arriva la vittoria 3-0 contro la Lube. La formazione di Giani è brava a inidirizzare subito il match e di fatto in tutti e tre i set non c'è mai il sentore di una partita così difficile.

In avvio l'equilibrio dura fino al 3 pari, poi Modena mette la freccia per il 6-3 che diventa 13-7 e 16-8. Il primo finale dice 25-16. Nel secondo set le distanze sono più ravvicinate ma Modena è sempre in vantaggio. Dopo il 9-7 è Modena allunga 15-10, la Lube rientra 22-19, ma Ngapeth e compagni la chiudono 25-21. Il terzo set è fotocopia del secondo, partenza sprint per Modena 6-2. La Lube non riapre i conti e rimane indietro (16-11). Arriva presto il finale da 3-0 con 25-19.

Valsa Group Modena - Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-16, 25-21, 25-19)

Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 5, Ngapeth 12, Sanguinetti 7, Lagumdzija 10, Rinaldi 10, Stankovic 7, Salsi 0, Sala 5, Rossini (L). N.E. Gollini, Bossi, Malavasi, Krick, Marechal. All. Giani.

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 0, Nikolov 5, Anzani 5, Zaytsev 8, Yant Herrera 10, Chinenyeze 3, D'Amico (L), Balaso (L), Sottile 0, Bottolo 4, Garcia Fernandez 6, Diamantini 0. N.E. Ambrose, Gottardo. All. Blengini.