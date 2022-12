Superlega, Modena infila la quinta: battuta Monza a domicilio

E' un Modena Volley che ha infilato la quinta consecutiva e tiene ben stretto il suo terzo posto in classifica. Nella decima giornata di campionato di Superlega la formazione di Giani vince 1-3 a casa di Monza, cedendo soltanto nel primo set.

Modena sembra partire bene (1-3), Monza risponde con un contro parziale che vale il 7-4 e Giani richiama i suoi. E' pari sul 9-9 e si continua punto a punto fino al 22 pari quando sono i padroni di casa ad avere la meglio: 25-22.

Punto a punto anche nel secondo set, con nessuna delle due squadre che riesce a costruire break importanti (prima 5-5 poi 12-12). Si continua così, il tabellone indica sempre condizione di equilibrio; dal 20-23 è 20-24 per Modena, due palle set vengono cancellate da Monza ma il finale dice 22-25.

Modena scappa sull'11-15, Monza non sta a guardare e tocca non solo il 14-16, ma anche il 17 pari e si porta in vantaggio (21-19). La squadra di Giani lotta e ha la meglio: 23-25.

Parte fortissima Modena e Monza rincorre (10-19), come successo nel set precedente però è un divario che non chiude i conti perché Monza ci prova anora e ricuce 19-22 con di mezzo la pausa di Giani. Per fortuna è solo un fuoco di paglia per Monza, Modena alza i ritmi e vince: 20-25.