Superlega playoff, Modena inizia bene e fa sua gara 1 con Piacenza

Squadra in casa Modena Volley

Servono cinque set ma conta la vittoria. Il Modena Volley batte la Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 e si porta in vantaggio nella serie playoff dei quarti di finale. Prossimo appuntamento a Piacenza mercoledì 22 alle 20.30.

Il primo set è molto equilibrato con le due squadre a darsi battaglia fino al 15 pari, Modena mette la freccia con un parziale di quattro punti (20-16) e conquista il primo set 25-19. Modena parte più forte nel secondo set (3-1), Piacenza pareggia 4-4 ed è di nuovo punto a punto fino alla fine. Sul 23 pari mette la freccia Piacenza ed è 23-25.

L’equilibrio continua a essere il filo rosso del match, il primo allungo è di Modena per il 17-14 e come nel primo set Piacenza non riesce a recuperare. Avanti Modena 25-19. Il quarto set è fotocopia del terzo con Piacenza però a sorpassare dal 15 pari al 16-20. Si va al tie break: 20-25.

Piacenza parte forte (0-4) ed è pausa per Modena; la formazione di Giani rimonta ed è pari 6-6. Ancora avanti Piacenza (9-10). Modena pareggia e scappa: 15-11.