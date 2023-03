Superlega playoff, Modena bis con Piacenza: può chiudere la serie fra le mura di casa

Una partita per chiudere la serie dei quarti di finale. Il Modena Volley lotta ancora contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza e si porta a casa la seconda vittoria nei quarti di finale dei playoff di Superlega. Dopo il tie break vittorioso fra le musa di casa, la formazione di Giani vince 2-3 in grande rimonta anche nel palazzetto avversario.

Domenica 26 alle 17 (in diretta su RaiSport), Modena può chiudere la sua serie davanti al pubblico di casa del PalaPanini. Modena gioca alla pari per metà del primo set, poi dal 15-14 Piacenza fa un break che vale il 19-15 e finale 25-19. Nel secondo set invece è la squadra di Giani a comandare (9-15), con la corsa fino alla vittoria del set per il 21-25.

Avanti Modena in avvio di set (1-4), Piacenza impatta sull'8 pari e si continua punto a punto fino al 14 pari quando sempre Piacenza mette la freccia per il 20-16: Modena accorcia al 24-22 ma vince la padrona di casa 25-22. Confronto punto a punto nel quarto set. Dal 20-21 Modena scappa sul 21-25. Il tie break vede in vantaggio Modena (6-8), ma Piacnza pareggia sul 9-9. Nuovo parziale modenese per il 9-12, ma Piacenza non molla ed è 13 pari. Modena la chiude 13-15.