Superlega, sfida a senso unico: Modena a rullo su Piacenza

Sfida mai in discussione e tre punti. Un dolce Santo Stefano per il Modena Volley che si impone 0-3 a casa di Piacenza con parziali decisamente netti.

Nel primo set entrambe le formazioni prendono le misure, (4-4 e poi 9-9). Il set procede in modo equilibrato fino al 16 pari, poi Modena infila un parziale di 3 punti e il tabellone indica 16-19. Pausa per Piacenza che al rientro ricuce al 17-19, ma Modena continua a dettare legge e chiude 22-25.

Nel secondo set Piacenza è in partita per il 2 pari, poi Modena mette la freccia (4-8). Le pause di casa non sortiscono l’effetto desiderato e Modena va per il 12-16 che diventa 16-22. Finale 19-25.

Il terzo set è fotocopia del secondo: dopo il 2-2 di nuovo la formazione di Giani va per il 4-7, Piacenza accorcia 6-7, ma Modena non si fa prendere (9-12). Il tabellone indica 13-20 e il finale è indiscusso: 17-25.