Superlega: Modena fa tre punti con Ravenna, ma quanta fatica

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley

Una vittoria da tre punti, ma quanta fatica per conquistarli. Nel recupero della 18esima giornata di Superlega il Modena Volley vince 3-1 contro la Consar Ravenna. Quattro set sempre in rincorsa per la formazione di Giani tanto che uno lo ha anche consegnato agli avversari.

Nel primo set Ravenna si presenta in campo con un concreto 1-3 e la formazione di Giani inizia la rincorsa. L'impatto arriva dopo l'8 pari, Modena sigla il 14-11, a muro Ravenna accorcia 15-12. Modena prende il largo e il time out di Zanini sul 18-14 vale poco: modena si porta sul 22-14 e vince 25-16.

Nel secondo set Ravenna prova a spingere e il 14-18 è un forte segnale. Il tabellone dice 17-22, Modena ricuce 19-22 ed è time out Zanini. Modena coglie l'occasione di qualche pasticcio ospite e Nimir Abdel Aziz impatta 23-23. Finale 25-23.

Coach Giani chiama la pausa nel terzo set sul 7-11, Ravenna stavolta corre un po' di più (11-15). Modena si fa sotto 18-21, ma guidata da Ulrich la Consar un set lo conquista e con merito: 19-25.

Per la prima volta Modena parte bene (5-3), ma Ravenna pareggia 5-5. La squadra di Giani si fa trovare più pronta. scappa 20-13, il finale dice 25-17.