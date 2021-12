Modena Volley, vittoria contro Taranto e per ora è terzo posto

Agguantato per ora il terzo posto. È una dodicesima giornata che sorride al Modena Volley, vittorioso in casa per 3-1 contro Taranto. Con questi tre punti la formazione di Giani per ora conquista il terzo posto a 22 punti e pari merito con Trentino, che però deve recuperare il match contro Milano non disputato per l'impegno al Mondiale per club.

"Ci aspettavamo una partita tosta, Vibo è abituata a soffrire e a lottare, ogni suo punto è una salvezza, - ha detto alla fine del match il tecnico modenese - nel primo set abbiamo difeso, ma siamo stati un disastro in attacco. Siamo una squadra talentuosa con attacco e battuta, però la componente che accende il motore deve essere la difesa. I break li fai perché li costruisci con lavoro di muro e con la difesa".

Molto soddisfatto anche il libero Salvatore Rossini: "Avevamo bisogno di tempo, di ritrovare il ritmo partita. Ora siamo un gruppo con i cuori che hanno tutti lo stesso battito".

Parte forte Taranto che arriva al 6-10. Spingono forte Falaschi e compagni, Taranto va sull'11-17. I pugliesi si portano sul 17-24, Modena è in grande difficoltà. La Prisma chiude 17-25 il primo parziale. E' rimonta per i modenesi dal secondo set: è 8-5 e poi 14-11. La Gioiella Prisma Taranto non molla, 22-20. La Leo Shoes PerkinElmer chiude il parziale 27-25, è 1-1. Nel terzo set partono forte i gialli che vanno sull'11-8. Bruno e compagni trovano buona efficienza nel sideout, 17-13. L'ace di Abdel-Aziz porta Modena sul 20-16. Ngapeth chiude il parziale 25-19, è 2-1. Nel quarto set Modena va sul 6-4. Vanno sul 15-11 Ngapeth e compagni che poi chiudono il parziale 25-16 e 3-1 il match.