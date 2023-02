Superlega, Modena da tre punti contro Taranto

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley

Vittoria da tre punti. Nell'ottava giornata di campionato il Modena Volley batte Taranto 3-1 faticando soltanto nel terzo set.

Equilibrio in avvio di partita (7-7), dall’11-10 Modena allunga 13-10 e poi piazza un altro break per il 17-12. Taranto ha pazienza e ricuce 17-16 ed è vicina anche per il 23-21 ma il finale è modenese: 25-22.

Il secondo set è equilibrato (2-2), il tabellone indica 10-10, poi la squadra di Giani allunga 14-10, poi il tabellone indica 18-11 e il set prende un’unica direzione, finale 25-16.

Equilibrato anche l’avvio di terzo set (6-6), il tabellone indica 6-7 per Taranto che è più brava a rimanere avanti (12-15). Modena lotta, ma si trova sempre in rincorsa (17-20), l’allungo finale dice 23-19 e Taranto conquista il set 20-25.

Parte meglio ancora Taranto 0-2, Giani richiama i suoi ed è equilibrio (5-5); Taranto da 6-8, Modena ricuce e mette la freccia (13-10). La squadra corre e sigla il 18-13, finale 25-18.