Modena Volley fa vittoria da tre punti con Trento. Ngapeth: “Serviva a noi e all’ambiente”

Una vittoria importantissima per continuare a scalare la classifica. Nella settima giornata di campionato di Superlega il Modena Volley batte Trentino 3-0 (28-26; 25-15; 25-22) e si porta a quota nove punti totali. “Vincere da 3 punti serviva a noi e all'ambiente; - commenta Ngapeth autore di 16 punti - oggi battuta, difesa e side out sono andati bene, lavoriamo tanto e avevamo tanta voglia. I miei ace all'inizio? Ci siamo detti che dovevamo partire forte, ma oggi abbiamo mantenuto costanza anche durante i momenti difficili. Mercoledì una partita tostissima, ma sono le gare che ci piace giocare, andiamo a divertirci e soprattutto per tornare vincitori”. Insieme alla sua, ottima anche la prestazione di Nimir con 18 punti a segno.

Modena parte bene (4-1), tiene il vantaggio fino all’8-4 poi è contro parziale 1-4 che vale il 9 pari. Modena cerca di avere il controllo, Trento è brava a stare lì fino al 15-15 e poi mette anche la freccia per il 15-17. Punto a punto e grande battaglia nel finale dove la spunta Modena.

Mette più energia Modena nel secondo set, mette a terra il primo punto e dirige i lavori fino alla fine senza troppa fatica; più combattuto l’ultimo tempo: Modena mette la freccia sul 7-5, tocca anche il 15-10, ma sul 22-18 Trento infila quattro punto che valgono la parità 22-22; Modena ha uno scatto di orgoglio e chiude.