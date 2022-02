Superlega, Modena Volley fatica tanto ma strappa tre punti pesanti a casa di Verona

Una grande fatica, ma tre punti importanti sono stati messi da parte. Il Modena Volley batte 1-3 Verona dopo oltre due ore di partita: sono stati quattro set lottati costantemente, o quasi, punto a punto con Modena spesso in rincorsa e capace di ribaltare la situazione in finali rocamboleschi.

Dopo il 7-7 del primo set Modena si porta sul. 9-12 sfruttando un errore di Verona ed è time out per Sotytchev; è di nuovo pausa quando una palletta di Modena segna il 10-16. Verona però ricuce poco per volta e tocca il 17-19 con un muro su Ngapeth. Pausa per Giani, il finale è di gestione modenese con Leal a chiudere 21-25.

Cortesia sigla il primo allungo (9-6), Jensen sappa sul 16-11, poi Modena ricuce e Stoytchev richiama Verona su punto di Leal che vale il 19-18. E' sempre Leal a pareggiare e mettere la freccia con due ace (22-23). Il finale è al cardiopalma, Ngapeth sbaglia il punto che vale il 24-23 per Verona, poi pareggia e chiude 25-27.

Ancora avanti Verona (5-3), un attacco out vale il 13 pari e da quel momento è punto a punto con un finale molto simile a quello precedente. Ngapeth e Leal si portano sul 24-25, è Mozic è caricare la squadra in spalla, conquista più palle set, una la getta via lui, poi chiude 30-28.

Il quarto set, dopo il 5-5 iniziale frutto di un lungo scambio di colpi, torna a infuocarsi nella seconda metà, sul 18-20 che diventa 20-21 con un errore al servizio di Nimir. Il finale però stavolta ha i colori gialli e blu: 21-25.