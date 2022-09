Superlega, parte il campionato: Modena a casa di Padova nell'anticipo

"In questo avvio di stagione siamo focalizzati su noi stessi". Arrivano le partite che contano. Si alza il sipario sul campionato di Superlega per il Modena Volley di Andrea Giani. Dopo alcune amichevoli a ranghi ridotti per gli impegni di alcuni ai mondiali (assente nei primi allenamenti lo stesso coach impegnato con la Francia), è subito anticipo di prima giornata: sabato 1 ottobre si giocano le sfide fra Taranto e Civitanova e fra Padova e Modena, alle 20.30.

A disposizione del coach un gruppo in gran parte rinnovato: "Sappiamo di avere aspetti su cui lavorare. Dovremo nel tempo costruire un gioco solido e trovare la nostra identità di squadra, - ha detto Giani in occasione della conferenza stampa di oggi, 30 settembre, per la partnership con BPER Banca - sarà un campionato equilibrato, tante squadre sono costruite bene e vedremo strada facendo quali saranno i nostri obiettivi, la differenza la faranno pochi punti. Conosciamo il livello delle avversarie e lavoreremo ogni giorno per raggiungere il livello delle migliori, abbiamo il potenziale per farlo. Padova ha ottimi giocatori in ogni ruolo come Petkovic e Takahashi, insieme a diversi giovani molto interessanti, sarà una gara difficile".