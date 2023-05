Superlega, Modena prontissima con la campagna abbonamenti: al via fra pochi giorni

"Avanti insieme". È questo il nome della campagna abbonameni 2023/2024 pensata dal Modena Volley e presentata nella mattinata di venerdì 26 maggio alla presenza di Christian Storci, uno dei tre soci di Modena Volley, e il dg Andrea Sartoretti.

Storci ha aperto la conferenza con un excursus sulla stagione appena conclusa: "Quella di Modena Volley è stata un’avventura nata in modo inaspettato. Era giugno dello scorso anno ed ero in azienda, ho visto un’email di Modena Volley sulla mancata vendita a Vinci e mi sono chiesto cosa fosse successo. Successivamente è arrivata una chiamata di Sartoretti, il quale voleva parlarmi e presentarmi Giulia Gabana. Sono andata al palazzo e con lei abbiamo cominciato una chiacchierata nella quale mi è stata spiegata la situazione. La società aveva forti problemi, non c’erano fondi per iscriversi, tanto che si poteva arrivare addirittura a portare i libri in tribunale. Ci siamo dunque resi disponibili a partecipare, abbiamo passato quel weekend a guardare i conti e il lunedì siamo saliti a bordo, con conseguente conferenza stampa di presentazione. È successo tutto in maniera rapida, poi ha preso il via la stagione che come tutti sapete ha avuto un avvio complicato con diverse sconfitte consecutive. Nel frattempo è stato portato avanti un ottimo lavoro di società, staff e giocatori. Il gruppo si è amalgamato e i giovani hanno preso sempre più fiducia anche grazie all’aiuto dei più esperti. Le cose sono cambiate e abbiamo iniziato a vincere. È stato sicuramente un anno complicato. Ho vissuto il volley a Modena prima con Febbre gialla, poi da sponsor per alcuni anni ed infine in società come ultimo passo".

A seguire Andrea Sartoretti ha elencato le numerose novità della campagna abbonamenti: "L’obiettivo è stato uno solo, cercare di rendere più accessibile a tutti la sottoscrizione dell’abbonamento, le modalità con cui abbiamo cercato di raggiungere questo obiettivo invece sono state molteplici, abbiamo cercato di agire su più fronti provando a rispondere alle richieste che ci sono arrivate dal nostro pubblico durante la stagione. Pensando alle famiglie abbiamo inserito due tariffe diverse sia per gli abbonamenti sia per i biglietti: U12 per i bambini e U23 rivolto ai ragazzi delle superiori e agli universitari. Per i vecchi abbonati abbiamo definito uno sconto del 10% rispetto alla scorsa stagione, quindi per farvi un esempio se l’anno scorso il rinnovo dell’abbonamento in curva costava 195 euro, quest’anno ne costerà 173. Ci sarà una nuova suddivisione in settori per massimizzare le opzioni a disposizione dei tifosi con la nuova suddivisione della gradinata, dei distinti e del parterre, questa suddivisione è importante perché ci consente di inserire fasce prezzo diverse per ogni esigenza. Se la gradinata costava 250 euro la scorsa stagione, quest’anno con lo sconto del 10% e con i nuovi settori un abbonato potrà decidere se stare in Gradinata bassa a 238, in Gradinata Centrale Alta a 188, oppure in Gradinata alta laterale a 173, stessa cosa per i nuovi settori Distinti Laterali e Parterre, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio vi lascio scoprire tutto sul nostro sito. Ci saranno anche Abbonamenti dedicati ai tesserati Fipav che danno seguito alle iniziative testate la stagione scorsa. Saranno concentrati in due settori e daranno la possibilità ai tesserati Fipav di entrare con un prezzo agevolato. Anche in questo caso trovate tutto su una pagina dedicata del nostro sito. Ci sarà anche uno sconto del 5% dalla stagione scorsa per i nuovi abbonati e infine, abbiamo attivato il pagamento con Paypal per chi sottoscrive con Vivaticket per rateizzare il pagamento in tre rate". Sarà possibile fare l'abbonamento da lunedì 29 maggio.