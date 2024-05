Superlega, il roster del Modena Volley al completo

Puzzle completato. Il Modena Volley ha la sua formazione al completo per la prossima stagione 2024/2025. La società ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto con il direttore sportivo Alberto Casadei e il tecnico Alberto Giuliani.

Al centro ci saranno Simone Anzani, Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti e Dragan Stankovic; palleggiatore Luciano De Cecco e Sil Meijs; opposti Paul Buchegger e Ahmed Ikhbayri; schiacciatori Vlad Davyskiba, Josè Miguel Gutierrez, Jacopo Massari e Tommaso Rinaldi; liberi Filippo Federici e Riccardo Gollini.

"Vogliamo guardare avanti con fiducia. Partiamo dalla conferme, ovvero Sanguinetti e Stankovic come centrali, Davyskiba e Rinaldi nel ruolo di schiacciatori e Federici e Gollini nel reparto liberi. E’ arrivato De Cecco, - ha detto il direttore sportivo - giocatore giusto per ricoprire il ruolo di palleggiatore in una piazza come Modena e in una squadra che ha bisogno di cardini e punti fermi in un campionato sempre più competitivo. Al suo fianco c’è Anzani, sia lui che Luciano hanno valori altissimi dal punto di vista di esperienza, maturità e tecnica così come Stankovic e Massari. Cito anche Meijs, alla sua prima esperienza fuori dall’Olanda e siamo felici che sia qui con noi, e Mati, giovane talento che seguiamo da anni. E’ stata una trattativa importante e partita da lontano, siamo orgogliosi di averlo portato a Modena. Come tutti i giovani avrà bisogno di tempo, ma ha le potenzialità per diventare protagonista. Infine, nel reparto opposti c’è il ritorno di Buchegger reduce da un ottimo campionato disputato a Catania e la novità Ikhbayri, new entry lo scorso anno in Corea. Ci ha impressionato durante il Torneo di Dubai e ora avrà la possibilità di mettersi in mostra nel campionato italiano. La nostra volontà è quella di riaccendere l’entusiasmo al PalaPanini con equilibrio e qualità di gioco, migliorando i risultati della scorsa stagione. A livello di organico dobbiamo cercare di stare attaccati ai vertici, sapendo che ci sono almeno cinque squadre davanti a noi. Ci si pone un obiettivo e poi si cerca naturalmente di andare ancora più su. In questo momento, con le forze intorno a noi, diventa una battaglia sempre più difficile e dovremo dare il massimo in ogni occasione".

"Il compito del club - spiega Giuliani - è stato quello di assemblare il miglior roster possibile con le nostre risorse. L’obiettivo dello staff è quello di permettere ai giocatori di esprimere un buon livello di volley. A me piace molto questa squadra, la curerò portandola a rendere al massimo delle sue possibilità. Il mix tra esperti e giovani non ci pone limiti né in alto né in basso, quindi toccherà a noi fare il meglio possibile. La formazione è stata composta da tutto il club, in sinergia e con la collaborazione di tutti. Chi giocherà? Le scelte verranno fatte in base alle performance degli allenamenti, la sana competizione dovrà essere un grande stimolo per migliorare quotidianamente. Entreremo sempre in campo con la voglia di vincere, pensando solo a noi stessi. E’ stato fatto un grosso sforzo con quello che avevamo, vediamo dove arriveremo".